Schwerte: Polizei wertet nach Drohung gegen Schulen Computer aus

Ermittlungen in Schwerte

Hände an einer Tastatur. (Symbolfoto) Foto: dpa, ste fgj

Schwerte Drei Tage lang blieben zwei Schulen in Schwerte wegen Drohmails geschlossen. Nun hat die Polizei eine Spur und wertet den Computer eines Mannes aus. Der Unterricht soll wieder aufgenommen werden.

Nach wiederholten Drohmails mit hohen Geldforderungen gegen eine Gesamtschule in Schwerte im Kreis Unna hat die Polizei bei einem Mann einen Computer sichergestellt. Nun werde geprüft, ob die E-Mails möglicherweise von diesem PC verschickt worden seien, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Nähere Angaben zu dem Mann machten die Beamten nicht, es sei aber niemand festgenommen worden. Die Ermittlungen hätten keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung von Schülern und Lehrern ergeben.

Die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule und lokale Medien hatten seit Montag Drohungen erhalten, die sich gegen die Schule richteten. Daraufhin hatte die Schulleitung beschlossen, den Unterricht an der Gesamtschule und einer benachbarten Realschule bis auf Weiteres auszusetzen. Den Schülern wurde offiziell Hitzefrei gegeben, um Panik zu vermeiden. Am Freitag soll der Unterricht an beiden Schulen wieder aufgenommen werden.