Apothekerin aus Schwerte erkennt Betrug : Frau will gefälschten Impfausweis digitalisieren lassen

Frau will gefälschten Impfausweis digitalisieren lassen

In einer Apotheke in Schwerte scheierte eine Frau bei dem Versuch, ihren gefälschten Impfausweis digitalisieren zu lassen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Schwerte In einer Apotheke in Schwerte hat eine Frau bei einem gescheiterten Betrugsversuch mit einem gefälschten Impfausweis ihren Personalausweis vergessen.

Die 30-Jährige suchte am Montagnachmittag die Apotheke auf, um sich ihren Impfausweis digitalisieren zu lassen, wie die Polizei in Unna am Dienstag mitteilte. Wie sich herausstellte, war der Pass aber gefälscht.