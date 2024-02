Unfall in Schwerte Auto rollt los – bis zu 100.000 Euro Schaden an Fastfood-Restaurant

Ein Auto ist auf dem Parkplatz einer Fastfood-Kette in Schwerte losgerollt und hat dabei einen Schaden in Höhe von 75.000 bis 100.000 Euro verursacht. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach hatten ein 51-Jähriger und sein 25 Jahre alter Beifahrer am Freitagabend den Automatikwagen geparkt und den Parkmodus eingestellt. Der Motor lief aber noch. Plötzlich habe sich das Fahrzeug den Angaben der beiden Männer nach in Bewegung gesetzt. Der Fahrer habe es trotz Bremsversuchs nicht stoppen können, hieß es.