Einsatz in Schwerte : Polizei löst Treffen von 20 Menschen mit Friseur in Keller auf

Polizei löst Treffen von 20 Menschen mit Friseur in Keller auf

Einsatz in Schwerte

Ein Mann lässt sich beim Friseur die Haare schneiden - in Zeiten des Lockdowns ist das momentan nicht erlaubt. (Archivbild) Foto: dpa/Harald Tittel

Schwerte Die Polizei hat in einem Keller in Schwerte ein coronaregelwidriges Treffen mit einem Friseur aufgelöst. Auf dem Boden lagen noch die abgeschnittenen Haare, und es roch nach Marihuana.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung seien Einsatzkräfte am Freitagnachmittag im Untergeschoss eines Geschäftshauses in Schwerte auf 20 Personen gestoßen, die sich ohne Abstand und Maske auf engem Raum aufhielten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zur Gruppe, die überwiegend aus Männern bestanden habe, gehörte mindestens ein Friseur. Auf dem Boden lagen zudem abgeschnittene Haare. Auf den Tischen habe Friseurbedarf gestanden.