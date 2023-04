Mutter und Schwester mit Schock im Krankenhaus 13-Jähriger nach Stromschlag an Güterbahnhof in Schwerte gestorben

Schwerte · Der 13-Jährige, der in Schwerte in Nordrhein-Westfalen beim Klettern auf einen Güterwaggon einen Stromschlag erlitten hat, ist an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Er wurde in einer Spezialklinik in Bochum behandelt.

19.04.2023, 17:25 Uhr

An einem Güterbahnhof in Schwerte hat ein 13-Jähriger einen Stromschlag erlitten - er starb im Krankenhaus. Foto: dpa/Justin Brosch

Der Junge sei am Dienstagabend im Krankenhaus gestorben, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei auf Nachfrage. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der 13-Jährige am Montagabend mit seiner 15 Jahre alten Schwester auf dem Gelände des Güterbahnhofs Fotos machen. Dazu stieg er auf den abgestellten Güterwaggon. Es habe sich ein Lichtbogen gebildet, teilte die Polizei mit. Mitarbeiter einer Speditionsfirma riefen den Rettungsdienst, der Junge wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Spezialklinik in Bochum behandelt. Die Schwester und die Mutter wurden mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände des Unfalls waren nach Angaben der Bundespolizei-Sprecherin am Mittwoch weiter unklar.

(toc/dpa)