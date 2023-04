Unglück in Schwerte Jugendlicher in Lebensgefahr nach Stromschlag auf Zugdach

Ein 13-Jähriger ist auf einen Waggon an einem Güterbahnhof in Schwerte (Kreis Unna) geklettert und durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden. Der Jugendliche kam mit Verbrennungen am Körper in eine Spezialklinik, teilte ein Polizeisprecher am Abend mit. Demnach hatte der 13-Jährige am Montagabend mit seiner Schwester auf dem Gelände des Güterbahnhofs gespielt. Dort kletterte er auf den abgestellten Güterwaggon und erlitt einen Stromschlag.