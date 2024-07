Kinder wollten wohl Tiktok-Video drehen 13-Jährige stirbt nach Stromschlag auf Güterbahnhof in Schwerte

Die 13-Jährige erlag am Donnerstag (4. Juli 2024) ihren Verletzungen, wie die Kreispolizei in Unna am Freitag mitteilte. Das Mädchen war nach bisherigen Erkenntnissen am Montag (1. Juli) auf einen Güterwaggon geklettert und von einem Stromschlag schwer verletzt worden.