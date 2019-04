Schwerpunkt „Zehn Gebote“ : Zuversicht und Hoffnung helfen

Düsseldorf Im Rheinland hängt der Korb mit der Liebe, der Ehe und dem Ehebruch ziemlich hoch. Das treibt Menschen immer wieder in die Verzweiflung. Warum also diese extreme Forderung: „Du sollst nicht ehebrechen“?

Ehen werden im Himmel geschlossen und auf Erden gebrochen. Alte Weisheit aus katholischen Kreisen. Andere Konfessionen machen es sich leichter, sowohl mit dem Schließen als auch mit dem Brechen, aber nun sind wir hier im Rheinland halt mal katholisch oder evangelisch und da hängt der Korb mit der Liebe, der Ehe und dem Brechen derselben ziemlich hoch. Dieses treibt Menschen immer wieder in die Verzweiflung, ist doch die Liebe „bis dass der Tod euch scheidet“ nicht unbedingt mit der menschlichen Natur und gar der männlichen abgestimmt. So, dass man sagen könnte, dass sich die beiden Konfessionen nicht viel dabei gedacht haben können, als sie sich für „bis dass der Tod euch scheidet“ entschieden haben, weil das ja kaum einer durchhält.

Warum also diese extreme Forderung? Soll die uns vor Augen führen, wie moralisch ungefestigt unsereiner ist und dass wir deshalb ohne die Hilfe der Kirche gar nicht hinkommen können? Soll die uns einfach nur permanent ein schlechtes Gewissen machen, weil wir so sündhaft sind? Ist es einfach nur ein Mittel, uns immer wieder (jetzt also die Katholiken) in den Beichtstuhl zu treiben, dass der Pfarrer uns zumindest dort schon mal zu Gesicht bekommt, wenn wir schon nicht in die Messe gehen? Ist das also alles nur ein wohl kalkuliertes Machtspiel mit uns armen Seelen?