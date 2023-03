Unfall in Essen Acht Kinder bei Kollision von Reisebus und Straßenbahn verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Reisebus und einer Straßenbahn sind in Essen mehrere Schulkinder verletzt worden. Insgesamt acht Schüler aus dem Bus und der Busfahrer kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser, wie die Feuerwehr in der nordrhein-westfälischen Stadt am Dienstag mitteilte. Die Schulklasse mit insgesamt 24 Schülern im Alter zwischen neun und zehn Jahren sowie die Klassenlehrerin waren demnach in dem Reisebus unterwegs, als es zu dem Unfall kam.