Schwere Unwetter treffen NRW

Feuerwehr im Dauereinsatz : Schwere Unwetter in NRW - Einkaufscenter in Wuppertal überflutet

Das Wasser steht in dem Einkaufszentrum 30 Zentimeter hoch. Foto: RP ONLINE

Düsseldorf/Wuppertal In weiten Teilen von NRW hat es am Dienstagnachmittag Unwetter mit schweren Regenfällen gegeben. Straßen wurden überflutet. Besonders schlimm hat es Wuppertal getroffen. Dort steht das Wasser in einem Einkaufszentrum 30 Zentimeter hoch.

Am Dienstagnachmittag sind schwere Unwetter über weite Teile von NRW gezogen. Besonders hart getroffen hat es das Bergische Land, den Aachener Raum und die Eifel. „Dort sind exorbitant hohe Regenmengen gefallen“, sagte Malte Witt, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen, bereits am frühen Nachmittag. Einher ging der starke Regen teilweise mit Hagel und starken Gewittern.

Tankstellendach bricht in Wuppertal zusammen

In Wuppertal standen zahlreiche Straßen in der Innenstadt unter Wasser. In mindestens einem Fall soll das Wasser rund 70 Zentimeter hoch gestanden haben. Der Deutsche Wetterdienst berichtet, in Wuppertal seien bis zu 90 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.

Foto: RP ONLINE 17 Bilder Einkaufszentrum in Wuppertal nach Unwetter überflutet

Das Dach einer Tankstelle an der Bundesstraße 7 hielt offenbar den Wassermassen nicht Stand und fiel zusammen. Wie die Polizei mitteilte, parkten unter dem Dach 14 Fahrzeuge, als es zu einer Seite kippte und auf den Asphalt krachte. Ein Mann konnte sich aus seinem Auto retten, als das Dach auf sein Fahrzeug stürzte. Der Oberhausener wurde leicht verletzt.

Auch das Dach eines Gebäudes der Bergischen Universität am Campus Haspel wurde beschädigt. Demnach stürzten an einem Uni-Gebäude etwa 30 bis 50 Quadratmeter des Daches ein. Zudem stünden der Keller sowie Teile des Erdgeschosses mindestens zweier Gebäude unter Wasser, wie die Universität auf ihrer Webseite mitteilte. „Nach ersten Einschätzungen ist der Ausmaß des Schadens erheblich“, erklärte Rektor Prof. Dr. Lambert T. Koch. Verletzt wurde niemand.

Wegen des Unwetters stellte die Deutsche Bahn im Raum Wuppertal den Bahnverkehr ein. „Die Züge stehen alle am Bahnsteig“, sagte ein Bahnsprecher in Düsseldorf. Teilweise seien die Gleise vom Regen überspült worden. Maßnahmen für Ersatzverkehr seien in die Wege geleitet worden. Über die Dauer der Einstellung wurde zunächst nichts bekannt. Die Bahn riet Fahrgästen, sich über die Bahn-App über die Lage zu informieren. Auch die Schwebebahn stellte den Verkehr ein.

Foto: Christoph Reichwein (crei) 15 Bilder Unwetter in NRW - umgeknickte Bäume, überflutete Straßen

Auf vielen Straßen wurden Gullydeckel hochgedrückt und dadurch mehrere Autounfälle verursacht. Auf den überfluteten Straßen seien mehrere Autos vor die Deckel gefahren, sagte eine Polizeisprecherin. In einem Fall habe dadurch ein Airbag ausgelöst und den Fahrer im Gesicht verletzt. Hinzu kamen mehrere umgestürzte Bäume. Auch das Einkaufszentrum Cityarkaden in der Elberfelder Innenstadt lief voll Wasser.

Auch in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens war der Bahnverkehr beeinträchtigt. Es gebe witterungsbedingte Verspätungen in den Regionen Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen, Aachen sowie im Kreis Euskirchen.

Gedenkfeier in Solingen abgebrochen

In Solingen wurde aufgrund einer Unwetterwarnung die Gedenkveranstaltung am Mildred-Scheel-Berufskolleg abgebrochen und das Gelände geräumt. Eigentlich hatten dort der deutsche Außenminister Heiko Maas und sein türkischer Amtskollege Mevüt Cavusoglu sprechen sollen.



25 Jahre nach Brandanschlag: Unwetter beendet Gedenkfeier in Solingen

Der Deutsche Wetterdienst hatte für weite Teile des Bergischen Landes, darunter die Städte Wuppertal, Remscheid sowie den Oberbergischen Kreis, am Dienstag eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter, heftigem Starkregen und Hagel herausgegeben. Auch für Leverkusen und Solingen gab es Unwetterwarnungen.

So traf das Unwetter Duisburg, Düsseldorf und Aachen

Heftige Regenfälle gab es auch in Aachen. Dort registrierte die Feuerwehr am späten Nachmittag 450 Notrufe. Man habe Hilfe aus den Nachbarkommunen angefordert, sagte ein Sprecher. In einem Stadtteil von Aachen fiel zeitweise der Strom aus, nachdem ein Wassereinbruch einen Kurzschluss in einem Trafohäuschen verursacht hatte.

Wassereinbrüche in Kellern gab es auch im Raum Monschau. In Duisburg lief Wasser in den Keller des Polizeipräsidiums, wie die Beamten via Twitter mitteilten. Auch die Keller vieler Wohnhäuser liefen laut Polizei unter Wasser. So gut wie alle Straßenunterführungen zwischen der Stadtmitte und dem Süden der Stadt seien überflutet. Außerdem seien wegen des heftigen Windes einige Bäume umgestürzt. Vielerorts blieben Autos auf überfluteten Straßen stecken. Auch in Duisburg wurden Gullydeckel von den Wassermassen aus der Form gedrückt.

An seiner Station am Düsseldorfer Flughafen hat der DWD Windstärke 10 gemessen. „Das entspricht schweren Sturmböen mit 90 bis 95 Stundenkilometern“, sagt Meteorologe Malte Witt. Pro Quadratmeter fielen im Düsseldorfer Norden 48 Liter, stellenweise könnten es 65 Liter gewesen sein. Am Düsseldorfer Flughafen musste der Flugbetrieb zwischen 17 und 18.30 Uhr immer wieder aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. Zehn Flüge fielen aus, neun Landungen wurden gestrichen.

Bis zum Abend zählte die Düsseldorfer Feuerwehr mehr als 170 Einsätze, größtenteils aufgrund überfluteter Keller und Straßen. Am Zeppenheimer Weg kam es zu einem Zimmerbrand, als Ursache wurde ein Blitzeinschlag vermutet. Dabei wurde nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr eine Person verletzt.

Das sind die Aussichten für die kommenden Tage

In den kommenden Tagen wird das Wetter in NRW kaum besser. „Am Mittwoch bleibt es im Rheinland relativ ruhig. Am Donnerstag, Freitag und Samstag drohen allerdings wieder heftige Niederschläge. Die derzeitige Wetterlage wird uns also noch bis zum Wochenende erhalten bleiben“, sagt Witt. Für die Meteorologen sei es nicht leicht, Unwetter präzise vorherzusagen. „Die Unwetter ziehen sich wie ein Flickenteppich über weite Teile des Landes. Wir können nur kurzfristig genau vorhersagen, wo es heftig wird.“

Schwere Gewitter, Temperaturen von mehr als 30 Grad, Schwüle und Unwetter überziehen seit einigen Tagen große Teile von Deutschland. Das Land erlebt eine fast tropische Woche - inklusive Überschwemmungen und Schlammlawinen. Bei Bochum wurden am Wochenende zwei 21 und 23 Jahre alte Frauen vom Blitz getroffen, als sie auf einem Fuß- und Radweg Fotos von sich machten.

Über aktuelle Wetterwarnungen informiert die Katastrophen-Warn-App Nina.

(sef/das/th/mso)