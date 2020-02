2014: Am Pfingstmontag entwickelt sich aus dem Tiefdruckgebiet Ela eine Gewitterfront. Mit starkem Regen und Orkanböen zieht das Unwetter vor allem über NRW. In Düsseldorf werden die stärksten Böen gemessen- in der Spitze 142 Stundenkilometer. Allein in der Landeshauptstadt stürzen 2500 Bäume um. 22.500 der 69.000 Straßenbäume werden beschädigt. Sechs Menschen kommen in NRW ums Leben, 30 werden schwer verletzt.