Staatsschutz ermittelt in Schwelm : Unbekannte legen Schweineköpfe vor Moscheebaustelle

Schwelm Vor der Baustelle einer Moschee haben Bauerbeiter zwei Schweineköpfe und eine Pfote gefunden. Der Staatssschutz ermittelt, die Polizei ist an der Baustelle verstärkt präsent.

Bauarbeiter hatten die Plastiktüte mit den Schweine-Teilen bereits am Dienstagmorgen gefunden, die Tüte jedoch zunächst abgedeckt, berichtet die Polizei. Erst am Abend gegen 17.40 Uhr wurden die Beamten alarmiert und fuhren zu dem Moschee-Neubau an der Hattinger Straße in Schwelm. Dort fanden sie die Tüte mit den Schweineköpfen und einer Schweinepfote.