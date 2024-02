Im nordrhein-westfälischen Schwelm hat die Polizei eine leblose 50-Jährige in einem Hinterhof gefunden. Wie die Beamten am Mittwochabend in Hagen mitteilten, wurden sie am Nachmittag von Anwohnern über die Frau informiert. Trotz sofortiger Versuche einer Wiederbelebung starb sie noch vor Ort.