Fall in Schwelm Frau stirbt in Hinterhof – Ehemann festgenommen

Im nordrhein-westfälischen Schwelm hat die Polizei eine leblose 50-Jährige in einem Hinterhof gefunden. Wie die Beamten am Mittwochabend in Hagen mitteilten, wurden sie am Nachmittag von Anwohnern über die Frau informiert. Trotz sofortiger Versuche einer Wiederbelebung starb sie noch vor Ort. In der Nacht zum Donnerstag wurde der getrennt lebende Ehemann der Frau als Tatverdächtiger festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen mitteilten. Er leistete demnach keinen Widerstand. Ein Haftrichter ordnete gegen den 48-Jährigen Untersuchungshaft wegen Totschlags an.