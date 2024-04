Schlosspark in Schwelm Frau mit schweren Verletzungen aufgefunden – Mordkommission ermittelt

Passanten haben in der Nacht zu Sonntag in einem Schlosspark in Schwelm eine schwer verletzte Frau gefunden und die Polizei alarmiert. Die 65-Jährige sei ersten Ermittlungen zufolge Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag. Sie habe Zeichen von Fremdeinwirkung aufgewiesen. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Eine Mordkommission ermittelt. Die Behörden suchen Zeugen.