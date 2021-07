Feuer in der Nacht zu Samstag : Schweißer-Werkstatt in Bottrop bei Brand zerstört

Bottrop Ein Brand in Bottrop hat die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag beschäftigt. Mehrere Trupps sicherten vor allem die Gasflaschen des Schweißbetriebs, die zu explodieren drohten.

Die Werkstatt eines Schweißerbetriebs in Bottrop ist in der Nacht zu Samstag durch ein Feuer zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Feuerwehrleute brachten den Brand mit mehreren Trupps unter Kontrolle und sicherten mehrere Gasflaschen, die in dem Gefahrenbereich zu explodieren drohten, hieß es in einer Mitteilung.