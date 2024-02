Testlauf am Forschungshof in NRW „Schweinestall der Zukunft“ bezugsfertig

Viel Tageslicht und Platz - und sogar ein Garten zum Wühlen: Am Forschungshof der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen können bald die ersten Schweine in den sogenannten Stall der Zukunft einziehen. Nach dreijähriger Bauzeit werden die Demonstrationsställe des Weiterbildungsstandortes Haus Düsse am Montag (10 Uhr) von der Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) eröffnet. Mit den öffentlich geförderten Prototypen in Bad Sassendorf soll beispielhaft gezeigt werden, wie eine zukunftsorientierte Nutztierhaltung in der Praxis gelingen kann.