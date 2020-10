Branche in Not : Schweinehalter in „existenzieller Krise“

Schweinehalter Wilhelm Hellmann schaut wenig optimistisch in die Zukunft, gibt aber nicht auf. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rheurdt Weil einige Schlachthöfe ihre Kapazitäten noch nicht hochgefahren haben und die Schweinepest den Export ausgebremst hat, arbeiten die Züchter nicht mehr kostendeckend. Einfach umstellen können sie ihre Betriebe nicht. Einige denken ans Aufgeben.

Seit mehr als 25 Jahren züchtet Wilhelm Hellmann Schweine, etliche Krisen hat er in dieser Zeit überstanden. Doch nun, sagt der Landwirt aus Rheurdt, sei die Bedrohung existenziell. Zum einen mussten die Schlachthöfe coronabedingt ihre Kapazitäten reduzieren, zum anderen hat die Afrikanische Schweinepest den Export ausgebremst. Beides hat in der Folge den Marktpreis für Schweinefleisch massiv fallen lassen. Kostendeckend zu arbeiten, sei derzeit unmöglich, sagt Hellmann. „Das ist schon eine große Depression, was wir da gerade erleben.“

Auch Heinz Lax hat schon mit seiner Frau überlegt, ob es sinnvoll ist, sein landwirtschaftliches Unternehmen weiterzuführen. Der Ferkelzüchter aus Wachtendonk bekommt für seine Tiere im Verkauf keine 40 Euro mehr, zwischen 60 und 70 Euro müsste er aber haben, um ausreichende Erträge zu erwirtschaften. Einfach verkleinern, wie von der Politik vorgeschlagen, kann er seinen Betrieb auch nicht – er muss mit Vorlaufzeiten von rund zehn Monaten planen. Damals war eine Krise aber noch nicht abzusehen. „Es herrscht schon große Verunsicherung“, sagt Lax.

Torsten Staack, Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN), findet noch härtere Worte. „Die Lage ist schlichtweg katastrophal“, sagt Staack. Der Schweinestau, der sich im Sommer durch die vorübergehenden Schließungen einiger Schlachthöfe ergeben hatte, sei nur teilweise abgebaut worden. Da aber Großbetriebe wie etwa Tönnies in Rheda-Wiedenbrück bis heute ihre Kapazitäten nur auf 70 Prozent hochfahren durften, würden auch aktuell pro Woche 120.000 bis 130.000 Schweine zu wenig geschlachtet. Der Stau sei damit auf mehr als 450.000 Tiere angewachsen. „Rechnet man das hoch, landet man an Weihnachten bei einer Million Tiere, die bei den Landwirten in den Ställen stehen“, sagt Staack. Das sei vom Aufwand und den Kosten her unzumutbar.

Als zweite Großbaustelle bezeichnet Staack die Afrikanische Schweinepest, die bei einigen Wildschweinen in Brandenburg nachgewiesen wurde. Durch den Zusammenbruch des Schweinefleischexports außerhalb der EU sanken die Preise für ein Kilo Schweinefleisch auf 1,27 Euro, der Höchststand vor Corona lag laut Staack bei 2,03 Euro pro Kilo. Er brauche aber mindestens 1,70 Euro pro Kilo, um Erzeugung, Aufzucht und Mast der Tiere auskömmlich zu finanzieren, rechnet Landwirt Hellmann vor. Im Schnitt würden Schweinehalter rund 1000 Euro pro Woche verlieren. „Da fällt es mir schwer, optimistisch zu bleiben“, sagt Hellmann. „Zumal ich nicht weiß, wann die Lage sich bessert.“

Das eine Rezept, das alles verändert, hat keiner in der Schublade. Es müsse alles daran gesetzt werden, die Schweinepest einzudämmen und aus Deutschland zu verdrängen, fordert Bernhard Conzen, Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes. Gebraucht werde ein stabiler Zaun und eine wildschweinfreie Zone an der polnischen Grenze. Um die Betriebe zu entlasten, seien zudem dringend kurzfristig wirksame Maßnahmen zum Ausbau von Schlacht- und Zerlegekapazitäten einzuleiten. Diese bestünden vornehmlich in der Aufhebung von Obergrenzen und der Erweiterung von Arbeitszeiten an Sonn- und Feiertagen. Auch ISN-Geschäftsführer Staack sieht die einzige Chance darin, die Produktion in den Schlachthöfen – unter der Maßgabe des Infektionsschutzes – wieder hochzufahren. „Dazu müssen wir in Abstimmung mit den Behörden Leitlinien entwickeln, wie das zu gewährleisten ist“, sagt Staack. Auch einen gemeinsamen Krisenstab aus Vertretern aus Wirtschaft und Behörden kann er sich vorstellen.