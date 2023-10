Virtual-Reality-Attraktionen in NRW Mit der Schwebebahn unterwegs im Jahr 1929

Mit der Schwebebahn auf eine Zeitreise gehen, das kann man seit Sonntag im Wuppertaler Schwebodrom. Das neue Museum in der Barmer Innenstadt entführt die Besucher ins Jahr 1929, als sich die beiden Orte Barmen und Elberfeld zu einer neuen Stadt zusammenschlossen. Als besondere Attraktion bietet das Haus einen restaurierten Schwebebahnwagen aus dem Jahr 1900, mit dem sich die gesamte, 13 Kilometer lange Schwebebahnstrecke an einem Tag des Jahres 1929 abfahren lässt – dank einer modernen Virtual-Reality-Brille in bestechend guter Qualität.