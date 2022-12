Legendärer Sprung aus Wuppertaler Schwebebahn Denkmal in luftiger Höhe für Elefantenkuh Tuffi in Oberhausen

Mazur, für den Tiere ein wichtiges wiederkehrendes Thema in seinem Schaffen sind, schreibt zu seinem Projekt: „So glimpflich ihr Sprung aus der Schwebebahn damals glücklicherweise für sie und auch für den Zirkusdirektor verlaufen ist, so sehr steht er doch bis heute wie ein Ausrufezeichen dafür, dass sich hier ein Tier sehr nachdrücklich gegen eine äußerst fragwürdige Behandlung in menschlicher Obhut zur Wehr gesetzt hat.“ Und: „Tuffi hatte offensichtlich Charakter, weshalb es mir schon bei Beginn meiner Arbeit wichtig war, dass am Ende eine Figur mit einer Körperhaltung und einem Gesamtausdruck herauskommt, die diese Persönlichkeit mit Würde repräsentiert.“ Aus diesem Grund hänge Tuffi auch nicht einfach nur so unter den Stahlbögen, sondern schreite durch die Luft, als würde sie auf Wolken gehen, erklärt der Künstler.