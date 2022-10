Burscheid

Die Nähe zur Burscheider Innenstadt nehmen Nutzer des Radwegs „Balkantrasse“ kaum wahr. Das will die Stadt ändern: Radfahrer sollen mittels Rampe und Aussichtsplattform direkt in die Innenstadt gelockt werden. 803.000 Euro will sich die Stadt ihr Prestigeprojekt kosten lassen, zu 70 % gefördert vom Land Nordrhein-Westfalen. Dabei sind ausgeschilderte Routen in die City bereits vorhanden.