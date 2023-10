Fotos Goldene Bänke und Selfie-Spots in NRW – Schwarzbuch 2023 vom Bund der Steuerzahler

Die am Dienstag vorgestellte fast 200 Seiten starke Aufzählung des Steuerzahlerbundes enthält auch 13 Fälle aus Nordrhein-Westfalen.

Ein Schriftzug Duisburg in großen Buchstaben als sogenannter Selfiepoint in der Nähe des Hauptbahnhofes in Duisburg.