Schwarzbuch Bund der Steuerzahler: So viele Steuern wurden in NRW verschwendet

An diesen Orten wurden Steuern in NRW verschwendet

Düsseldorf Vom „Geysir von Monheim“ bis zur kurvigen Pannen-Promenade in Duisburg: Der Bund der Steuerzahler hat zahlreiche Fälle entdeckt, bei denen seiner Ansicht nach Steuergeld verschwendet wird. In seinem neuen Schwarzbuch listet der Verband auch Beispiele aus Nordrhein-Westfalen auf.

Besonders häufig liefen die Kosten bei schlecht geplanten Bauprojekten aus dem Ruder, berichtete der Verband am Dienstag in Düsseldorf. Regelmäßig würden die Kommunen in finanzielle Abenteuer gestürzt, weil den Stadträten schöngerechnete Vorlagen vorgelegt würden. Zu einer soliden Abstimmungs-Grundlage gehöre Kosten-Ehrlichkeit, forderte der Steuerzahlerbund.