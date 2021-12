Zuflucht vor Gewalt in der Partnerschaft : Wo Männer Schutz finden

Ein Zimmer in einer Männerschutzwohnung in einer Gemeinde im Raum Aachen. Foto: NRW-Heimatministerium

Düsseldorf In NRW können Männer in sogenannten Schutzwohnungen Zuflucht vor gewalttätigen Partnern finden. Insgesamt soll es bald 16 Plätze an vier Standorten geben. In einer kleinen Gemeinde im Raum Aachen ziehen die ersten Männer im Januar ein.

Ein Bett, ein Schrank und ein Schreibtisch – die Zimmer sind zweckmäßig eingerichtet und erinnern an Jugendherbergen. Es gibt einen Aufenthaltsraum, eine Küche und einen kleinen Essbereich verteilt auf drei Etagen, inklusive Erdgeschoss. Und einen Garten mit einer kleinen Werkstatt gibt es auch. Vier Männer, die von Gewalt betroffen sind, ziehen ab Januar in die sogenannte Schutzwohnung in einer Gemeinde im Raum Aachen, deren genauer Standort aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich bekanntgegeben werden darf; es wird befürchtet, dass Täter oder Täterinnen, vor denen die Männer Schutz suchen, sonst dort hinkommen.

Insgesamt 16 Plätze an Standorten in Köln, Düsseldorf, im Raum Aachen und in Ostwestfalen wird es bald für Männer in NRW geben, denen häusliche Gewalt widerfahren ist. Die Wohnungen in den beiden rheinischen Metropolen sind schon bezogen. „In NRW haben von Gewalt betroffene Männer einen Platz. Wir tabuisieren nicht“, sagt NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU). Die Wohnungen seien eine zentrale Säule des Männerunterstützungssystems in NRW. Das Land fördert die Einrichtungen mit einer Million Euro.

Info Meistens Frauen Opfer von Gewalt Statistik Die Polizeiliche Kriminalstatistik wies im Jahr 2020 für Nordrhein-Westfalen fast 33.000 Opfer vollendeter und versuchter Delikte der häuslichen Gewalt aus. Mehr als zwei Drittel der Opfer waren weiblich. Frauenhäuser In den 64 landesgeförderten Frauenhäusern ist die Zahl der Plätze seit Sommer 2017 von landesweit 571 auf aktuell 622 Plätze erhöht worden

Der Bedarf für solche Unterkünfte scheint groß zu sein. Allein für die vier Plätze in Düsseldorf gab es nach Angaben des Trägers, dem Katholischen Verband für soziale Dienste in Deutschland (SKM), mehr als 70 Anfragen. Aus der aktuellsten Kriminalstatistik der Polizei geht hervor, dass in NRW bei häuslicher Gewalt in 30 Prozent der Fälle Männer betroffen sind, Tendenz steigend. Hinzu kommt nach Meinung von Experten ein großes Dunkelfeld, weil viele Männer nicht über ihre Gewalterfahrungen sprechen würden – schon gar nicht, wenn sie Opfer von Frauen geworden sind. „Ich habe erlebt, dass Männer körperliche Gewalt erst nicht wahrhaben wollen, sie nicht annehmen und verdrängen“, sagt ein Berater für betroffene Männer. Ein Grund dafür sei eine hohe Tabuisierung. „Die Männer werden zweimal Opfer. Zunächst durch die Gewalttaten und dann durch die Gesellschaft und der dort vorherrschenden Männlichkeitsnorm“, sagt er.

Die Männer können bis zu drei Monate in den Wohnungen leben; auch ihre Kinder können mitkommen, wenn das notwendig sein sollte. Den Zeitraum sollen die Männer nutzen, um unter anderem die häusliche Situation zu klären und eine eigene Wohnung zu finden. Dafür erhalten sie eine unterstützende Beratung durch einen Sozialarbeiter. „Längere Aufenthalte sind nur in begründeten Einzelfällen möglich“, sagt Stephan Buttgereit, Generalsekretär des Bundesverbands Sozialdienst Katholischer Männer. Die Männer werden in den Schutzwohnungen nicht beaufsichtigt und können in der Regel ihren Beruf weiter nachgehen. „Sie bekommen aber im hauswirtschaftlichen Bereich und für Behördengänge Unterstützung“, sagt Buttgereit. „Denn wenn man aus dem gewohnten Kontext herausgerissen wird, muss man unheimlich viele Dinge regeln“, erklärt er. Die Berater wohnen aber nicht mit im Haus.

Während in der Gemeinde im Raum Aachen die ersten Männer erst in den nächsten Tagen einziehen können, haben in den letzten Monaten am Standort in Düsseldorf schon 19 Männer und sechs Kinder vorübergehend gewohnt. „Wir haben relativ viele Männer aus der Mittelschicht, zum Teil Akademiker, die Gewalterfahrungen haben – meistens von ihrer Partnerin“, sagt der dortige Berater. Männer erlebten die gleichen Gewaltformen wie Frauen, meint er. Das sei körperliche, psychische, ökonomische, soziale,- und sexualisierte Gewalt. „Die Männer wurden mit Gegenständen geschlagen, wodurch oft sehr sehr heftige Verletzungen entstanden sind“, berichtet er.

Bundesweit gibt es neben NRW noch von den jeweiligen Ländern geförderte Schutzwohnungen in Sachsen, in Bayern und in Baden-Württemberg; hinzu kommen noch welche in privater Trägerschaft. „Betroffene aus NRW kommen auch in anderen Ländern unter. Wir gucken nicht auf den Wohnort, sondern auf das Problem“, sagt Buttgereit. Der Wechsel in ein anderes Bundesland wird häufig dann nötig, wenn der Betroffene aus einem großen Familienverband mit hierarchischen Strukturen kommt. „Dann müssen wir die Person an einem Standort unterbringen, der weiter weg ist von seinem Wohnort, damit sie nicht gefunden werden kann“, erklärt er.

In NRW gibt es ein Hilfetelefon (0800 123 99 00) für Männer, die von Gewalt betroffen sind; auch männliche Opfer von Stalking oder Zwangsheirat können sich dort melden. Zudem kann die Polizei vermitteln. Nicht alle Männer flüchten sofort von Zuhause, wenn sie von ihrem Partner geschlagen werden. Häufig ist es für den Betroffenen ein langer Prozess, bis er eine solche Entscheidung trifft. „Sie müssen ja zum Teil ihre Familie aufgeben, manchmal sogar den Beruf“, sagt der Berater.

Die Frauen versuchen zum Teil auch, ihre Männer zurückzubekommen; daher sei es wichtig, dass die Standorte der Schutzwohnungen geheim blieben. „Sie schreiben ihren Männern am Tag bis zu 100 SMS und bitten sie, zurückzukommen“, sagt der Berater. „Wir schreiben den Männern nicht vor, was sie zu tun haben. Aber bislang ist noch kein einziger zu seiner Frau zurückgegangen.“

(csh)