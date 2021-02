Mögliche Produktionsfehler : NRW-Polizei tauscht 400.000 Masken aus

Polizisten mit Maske in Köln (Symbolbid) Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Wegen möglicher Produktionsfehler beim Filtermaterial tauscht die NRW-Polizei landesweit 400.000 Corona-Schutzmasken aus. Einen Engpass gibt es aber nicht.

Seit Januar seien in Einzelfällen Fehler an den Masken aufgefallen, die die Schutzwirkung beeinträchtigen könnten. Das bestätigte eine Sprecherin des Innenministeriums am Mittwoch. Die Polizeibehörden seien angewiesen, die Schutzmasken gegen fehlerfreie auszutauschen. Das Ministerium prüfe Schadenersatzansprüche gegen Hersteller. Einen Maskenengpass bei der Polizei gebe es aber nicht, sagte die Sprecherin.