Zum Schutz von Igeln Stadt Köln will nächtliches Fahrverbot für Mähroboter

In NRW scheint Köln bisher die einzige Stadt zu sein, die einen nächtlichen Einsatz von Mährobotern verbieten will, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergeben hat. In Wuppertal und Essen wurde das Thema in der Politik bislang nicht diskutiert. Auch in Mönchengladbach gibt es „bislang keine politische Initiative, den Einsatz von Mährobotern auf kommunaler Ebene zu regulieren“, wie ein Stadtsprecher mitteilt.