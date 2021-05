Mit Projektil aus Plastik : Schuss auf Führerhaus einer Regionalbahn in Siegen

Siegen Der Zugführer einer Regionalbahn hatte während der Fahrt ein klackendes Geräusch wahrgenommen. Eine weiße Kunststoffkugel war durch das offene Fenster ins Führerhaus geschossen worden.

Auf das Führerhaus einer Regionalbahn in Siegen ist nach Angaben eines Zugführers geschossen worden. Der 28-Jährige meldete der Polizei, dass am Dienstag eine Plastikkugel während der Fahrt durch das offene Fenster in das Führerhaus eingedrungen sei. Am Bahnübergang „Setzer Weg“ hatte er laut Polizei-Bericht vom Donnerstag zwei Menschen wahrgenommen. Kurz darauf hörte er ein klackendes Geräusch und fand eine weiße Plastikkugel auf dem Boden. Verletzt wurde niemand.