Schulministerin in NRW : Gebauer stellt drei mögliche Szenarien zum Schulstart in NRW vor

Gebauer stellt drei mögliche Szenarien zum Schulstart in NRW vor

Schulministerin in NRW

Düsseldorf Landesweiter Präsenzunterricht, regionaler Wechselunterricht oder Wechselunterricht in ganz NRW: Schulministeriun Yvonne Gebauer hat drei Szenarien für den Schulstart im neuen Jahr vorgestellt. Der Lehrerverband NRW zeigt sich zufrieden mit den Plänen.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat Schüler und Lehrer auf drei verschiedene Szenarien beim Schulbeginn im neuen Jahr vorbereitet. Abhängig von den Infektionszahlen der Corona-Pandemie könne es Einschränkungen beim Schulstart geben, die aber konkret erst am 5. Januar 2021 bei der Sitzung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin getroffen werden.

In einem Schreiben an die Schulen skizzierte das Ministerium am Montag ein Stufenmodell für den Schulunterricht im neuen Kalenderjahr. Im günstigsten Fall („Stufe 1“) werde es landesweiten Präsenzunterricht für alle unter Berücksichtigung der Vorgaben für Hygiene und Infektionsschutz geben.