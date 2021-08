Ranzen, Hefte und Co. : Wo lässt sich beim Kauf von Schulmaterialien sparen?

Ein Ranzen gehört zu den wichtigsten Anschaffungen für Schulanfänger. Ob Markenprodukt, No-Name-Variante oder gebraucht, das Wichtigste ist die Sicherheit des i-Dötzchens. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Düsseldorf Bevor das neue Schuljahr startet, brauchen Erstklässler meistens eine komplett neue Ausstattung. Das kann ins Geld gehen. Doch es gibt auch Möglichkeiten, gute Qualität für weniger Geld zu bekommen.

Für rund 166.000 Kinder aus NRW beginnt am Montag der Ernst des Lebens. Die Sommerferien enden und damit drückt ein neuer Jahrgang i-Dötzchen bald die Schulbank. Das bedeutet für Eltern auch, dass eine Schulausrüstung besorgt werden muss. Doch was brauchen Schulanfänger so alles? Und sind die günstigen Versionen beim Discounter wirklich eine Alternative?

Schullisten Was genau die neuen Erstklässler genau zu Beginn des Schuljahres brauchen, wird meistens von den Grundschulen über eine Materialliste bekannt gegeben. Manche veröffentlichen diese im Internet, andere geben sie den Eltern bei der Anmeldung. Es gibt aber einige Dinge, die nicht fehlen dürfen: So stehen fünf bis acht Hefte, liniert und kariert für die verschiedenen Fächer, passende Umschläge, Schnellhefte in verschiedenen Farben, bunte Holzstifte, Bleistifte und Kunstbedarf wie Pinsel und Tuschkasten fast überall auf der Liste. Doch das kann ins Geld gehen. Ein liniertes Schulheft in der Größe A4 gibt es im Fachhandel ab circa 80 Cent. In günstigeren Läden, die nicht auf Schreibwaren spezialisiert sind, sind solche Hefte bereits ab 55 Cent erhältlich. Eine Packung Buntstifte vom Markenhersteller mit zwölf Farben kostet zwei bis drei Euro, No-Name-Produkte sind schon für die Hälfte erhältlich. Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale NRW rät, sich genau zu informieren: „Tests von Öko-Test und der Stiftung Warentest zeigen, dass in Bezug auf Schadstoffe häufig auch billigere Produkte zum Beispiel bei Stiften, Knete oder Wasserfarben gut abschneiden, während Schadstoffe teilweise auch bei hochpreisigen Markenprodukten nachgewiesen wurden.“ Sie rät, unabhängig vom Budget Testergebnisse zu vergleichen.

Verfügbarkeit Die Listen, die den Eltern von Erstklässlern gegeben werden, sind oft sehr spezifisch. Das sagt auch Dietmar Keller. Er führt einen Schreibwarenladen in Düsseldorf. Beim Discounter gebe es dann oft nicht die richtige Linierung bei Heften oder Tuschkästen, bei denen die einzelnen Farbtöpfchen nicht gewechselt werden können. „Und wenn ich dann zum Beispiel die Lieblingsfarbe austauschen kann, statt einen komplett neuen Farbkasten zu kaufen, ist das auf lange Sicht natürlich günstiger“, sagt er. Seiner Erfahrung nach achten die meisten Eltern auf Qualität. Er versucht deshalb, möglichst alle Preisklassen abzubilden. „Aber das Sortiment im Fachhandel ist natürlich umfangreicher als im Supermarkt“, sagt Keller. Und bei ihm können Schüler zum Beispiel den Füller, den sie meist ab der zweiten Klasse brauchen, auch vor dem Kauf ausprobieren. „Denn nicht jeder Füller passt zu jedem Kind“, sagt der Fachmann.

Schultüten Was wäre ein erster Schultag ohne Schultüte? Die bunten Kegel voller Süßigkeiten und Geschenke sind für viele Kinder das Highlight der Einschulung. Fertige, schlichte Tüten gibt es auch schon unter zehn Euro, es gibt aber auch aufwändigere Modell für bis zu 50 Euro. Wer ein Händchen für Bastelarbeiten hat, kann die Schultüte auch selbst basteln. Für die Füllung der Schultüte geben Eltern sehr unterschiedliche Beträge aus. Laut einer Umfrage von Statista aus dem Jahr 2017 kaufen Eltern im bundesweiten Durchschnitt Geschenke für die Zuckertüte im Wert von circa 60 Euro. Viele packen aber auch Geschenke in die Schultüte, die nützlich sind. So kann zum Beispiel eine neue Brotdose oder ein Set Buntstifte darin sein.

Schulranzen All die neuen Materialien wollen auch zur Schule transportiert werden. Deshalb ist ein guter Rucksack wichtig. Ein Markenprodukt kann dabei schnell bis zu 200 Euro kosten, beim Discounter gibt es Modelle schon ab 60 Euro. Kerstin Effers rät, beim Kauf aber unbedingt auf bestimmte Sicherheitsanforderungen zu achten, etwa eine körpergerechte Polsterung und reflektiernde Materialen für die Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Auf Nummer sicher können Eltern mit dem Hinweis „nach DIN 58124“, dann entspreche das Produkt den Vorgaben des DIN-Verbraucherrats. „Wenn es um die Kostenfrage geht, ist es aus Sicherheitsgründen besser, einen gut erhaltenen, gebrauchten Schulranzen zu kaufen, der der DIN entspricht, als einen neuen Ranzen, der die Kriterien nicht erfüllt“, sagt Effers.