Ende der NRW-Herbstferien Nahost-Krieg bestimmt Schulstart

Die Kölner Schulleiterin Monika Raabe hat deshalb alle Klassenlehrerinnen- und Lehrer der Trude-Herr-Gesamtschule im Stadtteil Mülheim gebeten, „in die Schülerschaft hineinzuhören, ob das Thema präsent ist und ob und auf welche Weise es in den Familien in den Ferien thematisiert wurde“, wie sie sagt. Unter den 860 Schülern der Kölner Gesamtschule seien auch einige, die selbst Kriegs- und Fluchterfahrung hätten. „Da kann das Thema unter Umständen ja auch eine Retraumatisierung auslösen“, sagt Raabe. „Andere Schüler waren vielleicht im Urlaub und sind noch gar nicht mit dem Thema in Kontakt gekommen.“ 60 Prozent der Schüler an der Schule kommen aus muslimischen Familien, einige auch aus jüdischen. Da die Klassenlehrer eine besondere Vertrauensebene mit den Schülern hätten, sieht sie die Thematisierung des Kriegs bei ihnen am besten aufgehoben. Auch an der Trude-Herr-Gesamtschule ist es am Montag ruhig geblieben.