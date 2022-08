Erster Schultag in NRW : Rund 171.000 I-Dötzchen werden eingeschult

Düsseldorf Gefüllte Schultüten, neue Ranzen und viel Vorfreude: Lange haben die Erstklässler in NRW ihrer Einschulung entgegengefiebert. Für die meisten ABC-Schützen ist am Donnerstag der große Tag.

Für viele I-Dötzchen in Nordrhein-Westfalen ist am Donnerstag der erste Schultag. Rund 171.000 Erstklässler werden in diesem Schuljahr neu eingeschult, der Großteil von ihnen traditionell am zweiten Schultag nach den Sommerferien. Die älteren Kinder sind schon seit Mittwoch wieder in den Schulen.