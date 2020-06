Unterricht in voller Klassenstärke : Schulministerin Gebauer verteidigt Regelbetrieb an NRW-Grundschulen

Düsseldorf Noch wenige Schultage bleiben bis zu den Sommerferien. An Grundschulen läuft wieder alles so normal wie möglich: Keine reduzierte Klassengröße mehr, täglicher Unterricht. Die Schulministerin verteidigt den Schritt gegen Kritik.

Nach fast zehn Wochen Corona-Einschränkungen sind die rund 600.000 nordrhein-westfälischen Grundschulkinder am Montag wieder in den Regelbetrieb gestartet. Bis zu den Sommerferien nach dem 26. Juni sollen die Erst- bis Viertklässler wieder täglich und in voller Klassenstärke unterrichtet werden.

Von einem „verantwortungsvollen Schritt in ein Stück Normalität“ sprach am Montag Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) in einem WDR 2-Interview. „Es ist kein Experiment“, betonte sie. Grundschulkinder brauchten Struktur, die ihnen die Schule bieten könne. Es sei nach der langen Zeit der Schulschließung für die jüngsten Schulkinder wichtig, mit einem positiven Schulerlebnis abschließen zu können. Das Infektionsgeschehen in der Altersgruppe gehe in Nordrhein-Westfalen zudem gen Null.