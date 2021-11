Überblick für Nordrhein-Westfalen : So liegen die Schulferien im Jahr 2022

Ein gemeinsamer Urlaub ist am besten früh geplant. Foto: picture alliance / Zoonar/Nadtochiy.com

Düsseldorf Um Urlaube und Kurztrips besser planen zu können, haben wir eine Übersicht mit den Feiertagen und Schulferien für 2022 zusammengestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wegen der Pandemie ist und bleibt es schwierig, Urlaub zu planen. Auch für das Jahr 2022 gibt es keine konkreten Informationen - welche Länder bereist werden können und welche nicht, wird sich noch zeigen. Immerhin stehen die Feiertage und Schulferien für das kommende Jahr schon fest.

Schulferien 2022 in NRW:

24. Dezember 2021 bis 7. Januar 2022: Weihnachtsferien

11. April bis 22. April: Osterferien

Osterferien 27. Juni bis 9. August 2022: Sommerferien

4. Oktober bis 14. Oktober 2022: Herbstferien

23. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023: Weihnachtsferien

Feiertage 2022 für NRW:

15. April: Karfreitag

18. April: Ostermontag

1. Mai (Sonntag): Tag der Arbeit

26. Mai (Donnerstag): Christi Himmelfahrt

6. Juni: Pfingstmontag

16. Juni (Donnerstag): Fronleichnam

3. Oktober (Montag): Tag der Deutschen Einheit

1. November (Montag): Allerheiligen

25. Dezember (Sonntag): 1. Weihnachtstag

26. Dezember (Montag): 2. Weihnachtstag

Der erste Tag der Weihnachtsferien beginnt in diesem Jahr erst an Heiligabend, am 10. Januar 2022 geht es dann wieder los mit der Schule.

Die Osterferien beginnen am 11. April, Karfreitag ist am 15. und Ostermontag am 18. April. Am 25. April startet der Unterricht in Nordrhein-Westfalen.

Die Sommerferien starten am 27. Juni, nach sechs Wochen Pause beginnt dann am 10. August das neue Schuljahr.

Ärgerlich ist, dass der Tag der Deutschen Einheit 2022 in die Herbstferien fällt. Am 4. Oktober, das ist der Dienstag, beginnen dann die Ferien bis zum 14. Oktober.

Die Weihnachtsferien liegen im Jahr 2022 auch relativ spät. Einen Tag vor Heiligabend geht es erst am 23. Dezember los, bevor es am 9. Januar 2023 wieder in die Schule geht.

Um besser planen zu können, hier noch einige Infos für Arbeitnehmer:

Wie viele Urlaubstage steht Arbeitnehmern zu?

Nach dem Bundesurlaubsgesetz haben alle Arbeitnehmer das Recht auf mindestens 24 Werktage Urlaub pro Jahr - also auf vier Wochen. Der volle Urlaubsanspruch beginnt allerdings erst nach sechs Monaten.

Wer hat Vorrang bei der Urlaubsplanung?

Bei der Planung müssen soziale Gesichtspunkte berücksichtigt werden: Arbeitnehmer mit schulpflichtigen Kindern haben in den Sommerferien beispielsweise Vorrang gegenüber den Kollegen. Oder aber wenn der Ehepartner zu einer bestimmten Zeit Betriebsurlaub machen muss, ist das ebenfalls zu berücksichtigen. Damit es unter den Kollegen keinen Streit gibt, sollte gleich zu Jahresbeginn eine Urlaubsliste herumgehen, in die jeder seine Wünsche eintragen kann.

Kann der Arbeitgeber Urlaub verweigern?

Der Arbeitgeber darf den Urlaub aus betrieblichen Gründen auch stückeln. Ein Teil des Urlaubs muss aber an mindestens zwölf zusammenhängenden Tagen genommen werden können. Ist die Auftragslage besonders gut oder müssen Terminaufträge erfüllt werden, kann der Arbeitgeber den Urlaub verweigern. Außerdem kann er Betriebsferien aussprechen, wenn zum Beispiel ein "Sommerloch" herrscht. Bis zu drei Fünftel des Jahresurlaubs dürfen solche Betriebsferien ausmachen.

Wie sieht es mit Resturlaub aus?

Grundsätzlich muss der Urlaub im laufenden Kalenderjahr genommen werden. Eine Übertragung auf die ersten drei Monate des nächsten Jahres ist nur mit Zustimmung des Arbeitgebers zulässig. Dieser Urlaub muss dann bis zum 31. März genommen werden.

(desa)