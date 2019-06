Kostenpflichtiger Inhalt: „Kaum erträglich“ : Schulen in NRW ringen mit der Hitze

Das Wort „Hitzefrei“ steht auf einer Tafel in einem Klassenzimmer. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Düsseldorf An den meisten Schulen in NRW wird es in den nächsten Tagen hitzefrei geben. Aber das gilt nicht für alle Schüler. Die Gebäude müssen laut GEW dringend energetisch saniert werden.