Corona-Krise : NRW-Grundschüler sollen ab 15. Juni wieder täglich in die Schule - scharfe Kritik

Düsseldorf Jetzt geht es doch schneller als gedacht: Noch vor den Sommerferien sollen alle Grundschüler in NRW täglich in die Klassenräume kommen. Das Abstandsgebot fällt. Von Lehrer- und Elternseite kommt scharfe Kritik, auch die Opposition ist empört.

Alle Grundschulkinder sollen in Nordrhein-Westfalen ab dem 15. Juni wieder täglich in den Klassenräumen unterrichtet werden. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf an. Bis zu den Sommerferien sollen die rund 600 000 Grundschüler an allen Wochentagen die Schule besuchen und damit in den Regelbetrieb zurückkehren. „Wenn es um die Bildung unserer Kinder geht, zählt jeder Tag“, sagte Gebauer. Für die Grundschulen stünden rund 80 Prozent der Lehrer für den Präsenzunterricht parat. Landeselternkonferenz, Lehrergewerkschaften VBE und SPD-Opposition zeigten sich empört und sprachen von einem gesundheitlich riskanten Plan.