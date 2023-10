Tipps für Lehrende Wenn der Krieg in Israel ins Klassenzimmer dringt

Judenhass breche sich im Internet auf vielen Plattformen Bahn, etwa auf Youtube oder Vimeo, heißt es in der Handreichung. Dort lernten Jugendliche die Codes, mit denen sie antisemitische Äußerungen in scheinbar unauffälligen Worten verstecken könnten. So steckten hinter einem Thema wie „Machtdominanz an der New Yorker Börse“ häufig die alten, längst widerlegten Behauptungen einer „jüdischen Weltverschwörung“. Ausdrücke wie die „weltweite zionistische Lobby“ und ihre angeblichen „Machenschaften“ bezögen sich auf dieses „uralte Bild“ vom angeblichen jüdischen Einfluss, heißt es in der Broschüre weiter.