Folgen des Lehrermangels Vertretungsstunden sind keine Lösung, sie verschärfen ein Problem

Die Zahlen zum Unterrichtsausfall in NRW sind das nächste Symptom eines kranken Schulsystems. Noch schlimmer als die komplett gestrichenen Unterrichtszeiten ist dabei der Anstieg bei den Vertretungsstunden. Für die Schüler sind sie häufig verschenkte Zeit. Wenn eine Lehrkraft sich durch geöffnete Türen und über den Flur hinweg in der Aufsicht über zwei Klassen zerreißt oder jemand statt Mathe spontan in einer fremden Lerngruppe Biologie gibt, kommt dabei wenig für sie herum.