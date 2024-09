Gute Schule, gutes Lernen Willicher Unternehmen kocht bis zu 4000 Essen am Tag

Der Edelstahlbehälter, in dem die Zutaten für den Gurkensalat landen, ist in etwa so groß wie eine Badewanne. 75 Kilogramm von der knackigen Beilage mischt das Küchenteam von Keppner Schulverpflegung im Gewerbegebiet Münchheide an diesem Dienstagmittag zusammen. In einem anderen Teil der Großküche ist derweil Küchenleiter Beschir Ben Nacer damit beschäftigt, eine der Hauptkomponenten des geplanten Mittwochs-Menüs für die Mensa dreier weiterführender Schulen in Kempen zuzubereiten: die Bolognesesoße. Rapsöl hat er schon in die riesige heiße Kippbratpfanne geschüttet, „das ist vom Geschmack her schön mild“, sagt er. Als nächstes lässt der Koch 15 Kilogramm Rinderhackfleisch hinein plumpsen. Sein Rezept ergibt 70 Liter Bolognesesoße, „das werden 450 Portionen“, erläutert Ben Nacer. Das ist allerdings nur ein kleiner Teil dessen, was das Team von Keppner Schulverpflegung täglich kocht: „Wir liegen im Durchschnitt bei ungefähr 4000 Essen pro Tag“, sagt Geschäftsführer Kilian Keppner.