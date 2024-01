Wenn wegen Streiks kein Schulbus fährt Darf mein Kind zu Hause bleiben?

Verdi ruft für Freitag in fast allen Bundesländern zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr auf. In Nordrhein-Westfalen sollen die Arbeitsniederlegungen am Freitagmorgen mit dem Schichtbeginn in der Regel zwischen 3 und 4 Uhr beginnen. Sie könnten sich bei Betrieben mit Nachtschichten bis in den Samstag hineinziehen, hieß es bei Verdi NRW. Die lange Liste der Gewerkschaft über die betroffenen kommunalen Verkehrsbetriebe in Nordrhein-Westfalen umfasst über 30 Unternehmen.