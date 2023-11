Jugendlandtag NRW debattiert Sollte Politik ein Pflichtfach in der Schule werden?

Won in NRW über Politik als Pflichtfach debattiert wird, ist in anderen Ländern derweil Informatik zur Pflicht an Schulen geworden. Jedoch haben im vergangenen Schuljahr nur 24 Prozent der Schüler in der Sekundarstufe I einen verpflichtenden Informatikunterricht besucht. Zu diesem Ergebnis kam der am Dienstag veröffentlichte sogenannte Informatikmonitor des Stifterverbands, der Gesellschaft für Informatik und der Heinz-Nixdorf-Stiftung. Der Monitor erfasst den Stand des Informatikunterrichts in Deutschland.