Bochumer Projekt gegen Schulabsentismus „Ich war komplett depressiv, musste oft schon im Schulbus heulen“

„Präsentationen habe ich in der Schule nie geschafft. Ich mag nicht im Mittelpunkt stehen“, erzählt Theresa. In ihren ersten Wochen bei Unicus wollte sie morgens immer allein sein. „Ich musste erst mal in einem Extraraum runterkommen, ich habe fast nie geredet. Jetzt fühle ich mich hier sehr ungezwungen.“ Die Unicus-Teilnehmenden brauchen auch Geduld und einen festen Willen. „Ich will auf jeden Fall wieder zurück zur Schule und Abitur machen“, sagt Theresa. „Das alles hier tut mir gut. Die kleine Gruppe ist erst mal entspannter und ich treffe auf Persönlichkeiten, die Ähnliches durchgemacht haben.“ Sie hofft: „Dass der Übergang nicht zu stressig wird.“ Philipp fühlt sich motiviert für einen Neustart an einer anderen Schule im Sommer. „Ich bin endlich mal glücklich. Jetzt ist es wie ein neues Leben.“