Nach den Herbstferien in NRW SPD fordert Zeit für Gespräche über Israel an ersten Schultagen

Das Gespräch über die Hamas-Gräuel in Israel muss aus Sicht der SPD-Opposition in der kommenden Woche nach Ende der Herbstferien Priorität an den Schulen haben. „Ich halte es für zwingend, dass wir nicht zur Tagesordnung und zu Klassenarbeiten übergehen nächste Woche“, sagte SPD-Landtagsfraktionschef Jochen Ott am Donnerstag in Düsseldorf.