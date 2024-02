„Startchancen-Programm“ Milliarden für 900 sozial belastete Schulen in NRW

Nordrhein-Westfalen erhält für mehr als 900 Schulen in schwierigen sozialen Lagen in den kommenden Jahren finanzielle Unterstützung in Milliardenhöhe. Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund und Länder am Freitag in Berlin auf das milliardenschwere „Startchancen-Programm“ geeinigt, mit dem bundesweit etwa 4000 Schulen in herausfordernden Lagen besonders unterstützt werden. Die Kultusministerkonferenz stimmte einem entsprechenden Beschlussvorschlag zu.