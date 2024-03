Lehrermangel Ausländische Lehrer haben einen langen Weg ins NRW-Schulsystem

Bisher hätten sich insgesamt fast 4600 Lehrkräfte an den fünf Standorten beworben, teilte Brandes in ihrem Bericht an den Düsseldorfer Landtag mit. Die Bewerbungsphase für den Jahrgang 2024/25 laufe noch. Auf Antrag der SPD-Opposition wird sich der Wissenschaftsausschuss im nächsten Monat mit der Frage befassen: „Nutzen wir die Potenziale ausländischer Fachkräfte bei der Überwindung des Lehrkräftemangels in NRW ausreichend?“.