Wichtiger Zwischenschritt Schüler in NRW erhalten Halbjahreszeugnisse

Düsseldorf · Es ist wieder soweit – in Nordrhein-Westfalen erhalten Schüler am Freitag ihr Halbjahreszeugnis. Warum dieses Zwischenfazit so wichtig ist, erklärt Schulministerin Dorothee Feller.

26.01.2024 , 08:47 Uhr

Ein Schüler hält ein Halbjahreszeugnis in den Händen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/David Inderlied

Rund 2,1 Millionen Schülerinnen und Schüler aus Nordrhein-Westfalen erhalten am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse. „Das ist ein wichtiger Zwischenschritt für unsere Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in den vergangenen Monaten viel Zeit und Einsatz investiert haben, um ihre schulischen Ziele zu erreichen“, sagte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) in Düsseldorf. Schlechte Noten? Hilfe gibt’s am Zeugnistelefon Hilfsangebote im Kreis Viersen Schlechte Noten? Hilfe gibt’s am Zeugnistelefon „Die Zeugnisse belohnen das Erreichte und geben gleichzeitig Aufschluss darüber, in welchen Fächern Leistungen noch verbessert werden können.“ Die Bezirksregierungen haben wieder Zeugnistelefone geschaltet, bei denen sich Schüler und Eltern bei Fragen oder Problemen melden können.

(esch/dpa)