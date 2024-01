Wunsch von Ausbildungsbetrieben Distanzunterricht soll dauerhafte Option an NRW-Berufskollegs werden

Eine Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht in synchroner und digitaler Form sei bislang nur auf Grundlage von Einzelerlassen möglich gewesen. Nun werde Distanzunterricht erstmals in einer schulischen Ausbildungs- und Prüfungsordnung regelhaft verankert. „Damit geben wir unseren Berufskollegs Möglichkeiten zur Umsetzung von innovativen Lehr- und Lernformen und sorgen für eine berufliche Bildung auf der Höhe der Zeit“, hob Feller in einer Mitteilung hervor.