Lehrermangel ein großes Problem An den NRW-Schulen fällt enorm viel Unterricht aus

Der Lehrerverband NRW betont, dass inzwischen ehrgeizige Vorgaben gebe, um Vertretungsunterricht qualitativ hochwertig zu gestalten. So sollen die Fachlehrer bei planbaren Ausfallzeiten den Unterricht so präparieren, dass auch fachfremde Kollegen gut einspringen können. In der Praxis stößt das allerdings an Grenzen, schilderte Bartsch. „Wenn ein Lehrer fünf Tage auf Klassenfahrt ist und für die gesamte Zeit den Unterricht vorbereiten soll – das ist eine enorme Belastung und einfach nicht realistisch. Und wenn ein Sportlehrer morgens plötzlich die Vertretung für Deutsch in der Oberstufe machen muss – na, dann wird er in dieser Stunde Goethe nicht so tiefschürfend behandeln können.“