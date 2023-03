Latein als zweite Fremdsprache abschaffen? Lasst die Kinder mit eurem Latein in Ruhe!

Denn in den Lateinunterricht steckt der Staat Ressourcen. Unser Geld, und die kostbare Zeit unserer Kinder. Beispiel? Überall in Nordrhein-Westfalen fehlen Lehrer, auch an Gymnasien und Gesamtschulen. Händeringend versucht die Landesregierung, diese offenen Stellen zu besetzen. Gleichzeitig beschäftigt NRW knapp 4000 Lehrkräfte für Latein. Eine Sprache wohlgemerkt, deren einziger Anwendungsfall für die meisten Menschen das Übersetzen von Inschriften an Klosterportalen ist. Jeder dieser Lehrer hat übrigens noch ein zweites Fach studiert. Was könnte man, rein theoretisch, an Kapazitäten freisetzen, wenn man den Lateinunterricht einfach auslaufen ließe und diese 4000 Pädagogen bäte, künftig in ihrem Zweitfach die doppelte Stundenzahl zu unterrichten?