Latein als zweite Fremdsprache abschaffen? Latein ist die Muttersprache Europas!

Das Lateinische wurde als Sprache bereits um die Zeitenwende, also um Jesu Geburt, weitgehend fixiert. Seitdem haben sich weder die Vokabeln noch die Grammatik wesentlich verändert. 1800 Jahre lang blieb diese Sprache dann das wichtigste Kommunikationsmittel der europäischen Zivilisation. Neben den klassischen Schriftstellern wie Cicero, Sallust oder Livius schrieben alle Gelehrten des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit vornehmlich in Latein. Luther verfasste seine 95 Thesen darin, Kopernikus seine Schrift über die Bewegung der Planeten und Newton seine bahnbrechenden physikalischen Erkenntnisse. Von keiner historischen Sprache der Welt sind mehr Texte erhalten als in Latein. Als Ausgangspunkt der romanischen Sprachen und über den großen Einfluss in die germanischen und slawischen Sprachen gebührt dem Lateinischen eine Sonderstellung in Europa, die ihresgleichen sucht. Wer Latein lernt, erlernt die Grundlagen der europäischen Zivilisation.