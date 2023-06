Trotz Schülertickets Deutsche Bahn lehnt Klassenfahrt in die Eifel mehrfach ab

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“, hieß es schon bei Matthias Claudius. Im Gegensatz zum Zitat des deutschen Dichters und Journalisten kann Lehrerin Annette Brohl schon davon erzählen, bevor die für nach den Sommerferien geplante Klassenfahrt des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums (EKG) in die Eifel überhaupt stattfindet. Die Anmeldung der Anreise mit Zug und Schienersatzverkehr lehnte die Deutsche Bahn nämlich mehrfach ab. Für die Gruppe von 78 Schülerinnen und Schülern aus drei Klassen sowie sechs Begleitpersonen gebe es nicht genug Platz, hieß es in einer Begründung.